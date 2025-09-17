Пьяный милиционер в Бишкеке попался на видео и был уволен из органов

В интернете ранее распространилось видео с участием сотрудника милиции К. у. А., находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили сотрудники патрульной службы, однако мужчина устроил скандал, отказался подчиниться законным требованиям и попытался скрыться.

Как сообщили в пресс-службе МВД, по данному факту назначено служебное расследование. Проверка выявила грубое нарушение служебной дисциплины, а также действия, подрывающие авторитет органов внутренних дел.

По итогам служебного разбирательства милиционер уволен со службы по отрицательным мотивам.

В МВД подчеркивают, что ведомство последовательно придерживается принципа законности. Каждый случай нарушения закона или дисциплины будет рассматриваться строго и справедливо, вне зависимости от звания и должности сотрудника.

В министерстве добавили, что работа по выявлению и предупреждению фактов, дискредитирующих органы внутренних дел, продолжается.