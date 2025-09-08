17:54
Происшествия

В Бишкеке задержан подозреваемый в убийстве Джина, экс-депутата «Ата Мекена»

Сотрудники милиции задержали подозреваемого по делу об убийстве, совершенном 26 июля 2014 года в Бишкеке. Жертвой стал А.А., 1981 года рождения, ранее состоявший на учете в органах внутренних дел как участник организованной преступной группы (прозвище Джин).

МВД
Фото МВД. В Бишкеке задержан подозреваемый в убийстве Джина

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 97 УК КР (убийство, старая редакция). Эксперты установили, что изъятые пули и гильзы калибра 9 миллиметров, вероятнее всего, были выпущены из спортивно-тренировочного пистолета.

Расследование показало, что убийство произошло на фоне противостояния между криминальными структурами, связанного с борьбой за влияние и контроль. В рамках конфликта один из участников преступного сообщества взял на себя обязательство устранить представителя враждующей стороны.

Следствие продолжается.

из интернета
Фото из интернета. Алтынбек Арзымбаев, известный в криминальных кругах как Джин

Алтынбек Арзымбаев, известный в криминальных кругах как Джин, был депутатом городского кенеша Кара-Куля от партии «Ата Мекен». Его избрали в 2012 году, однако партия не признавала его мандат. В июле 2014 года в связи с судебными делами он лишился депутатского мандата.

26 августа 2014-го Алтынбека Арзымбаева застрелили возле подъезда его дома в Бишкеке. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342667/
просмотров: 1780
