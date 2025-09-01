12:59
Происшествия

В Афганистане при землетрясении погибло не менее 500 человек

В Афганистане произошло землетрясение. По данным Геологической службы США, толчки магнитудой 6.0 произошли в ночь на 1 сентября примерно в 27 километрах от Джелалабада и 200 километрах от столицы страны Кабула.

Как минимум 500 человек погибли и более 1 тысячи получили ранения в результате землетрясения, заявили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий провинции Кунар, где, по предварительным данным, погибло больше всего людей.

Поиски пострадавших и разбор завалов продолжаются. Власти допустили, что число погибших и раненых может вырасти.
