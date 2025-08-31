В Перми мошенники выдавали себя за кыргызстанцев, чтобы открыть в банке счета. Об этом сообщили в полиции.

Организованную группу задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Пермскому краю совместно с региональным управлением ФСБ.

Фото пресс-службы полиции Перми

Уточняется, что группа из пяти человек прибыла в Пермь, чтобы массово получать в банках карточки и открывать счета для дальнейшей продажи их преступникам.

Группа, состоящая из мужчин от 29 до 32 лет и 21-летней девушки, прибыла из Омска. В Перми они выдавали себя за бригаду наемных рабочих из Кыргызстана. У них были фальшивые документы граждан КР и российские миграционные карты.

Полиция считает их причастными к совершению 16 преступлений, связанных с банковскими операциями и подделкой документов. Задержали злоумышленников в одном из банковских отделений.