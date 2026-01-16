10:27
Ударила ученика. В Министерстве просвещения обеспокоены поведением учителя

Министерство просвещения выражает обеспокоенность по поводу поведения учителя на уроке кыргызского языка в школе № 87 Бишкека.

Совместно с Министерством внутренних дел ведомство незамедлительно начало работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего. Столичный департамент образования создал специальную комиссию, которая на данный момент разбирается в сложившейся ситуации в школе. Инцидент находится под личным контролем министра просвещения.

В ведомстве также обещают усилить профилактические меры и провести дополнительные разъяснительные работы с педагогами по всей республике. В образовательные организации будут направлены психологи для тренингов, направленных на предупреждение подобных ситуаций и формирование безопасной образовательной среды.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором учитель несколько раз ударила ученика, стоящего у доски.

