Суд отпустил под домашний арест милиционера, ударившего девушку на ГЭС-5

Капитан милиции старший инспектор-инженер по связи и спецтехнике Финансово-хозяйственного отдела Полка специального назначения МВД КР Омурбек Рысбаев, ударивший девушку по лицу на ГЭС-5, отпущен под домашний арест. Информацию подтвердили в Первомайском районном суде Бишкека.

Уточняется, что следователь ГКНБ по Бишкеку просил заключить обвиняемого под стражу, но Первомайский районный суд отпустил милиционера под домашний арест до 25 августа 2025 года.

Напомним, что в Сети появилось видео, на котором мужчина требует извинений от девушки и бьет ее по лицу. Рядом стоят трое мужчин, которые за этим наблюдают. Источник в правоохранительных органах рассказал 24.kg, что этот мужчина является сотрудником милиции — старший инспектор-инженер по связи и спецтехнике Финансово-хозяйственного отдела Полка специального назначения МВД КР Омурбек Рысбаев.

Видео с инцидентом сняли 17 мая на территории ГЭС-5. Милиционер попытался изнасиловать девушку, но она начала кричать и скандалить — грозилась написать заявление, за что мужчина ее ударил и заставлял извиниться.

В пресс-службе УВД Свердловского района 24.kg рассказали, что девушка обратилась с заявлением только спустя месяц — 17 июня.

Она указала, что пьяный мужчина по имени О. нанес ей телесные повреждения. Факт зарегистрирован в ЖУИ — собранные материалы переданы в прокуратуру для дальнейшего изучения.

Кроме того, этот же милиционер год назад напал на заведующую гинекологическим отделением Городской гинекологической больницы № 3 А.Ч.

Милиционер был задержан сотрудниками ГКНБ и водворен в ИВС, возбуждено дело по статье «Хулиганство» УК КР.