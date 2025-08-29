09:59
Происшествия

Из-за разборок в семье Ташовых сотни дольщиков KG-Group остаются без квартир

Дольщики строительной компании KG-Group обратились к руководству страны за помощью — они просят президента Садыра Жапарова и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева помочь в разбирательствах со строительной компанией, которая уже несколько лет не возобновляет строительство объекта, в котором они купили квартиры.

Объект находится по адресу Токомбаева, 27/3, на уровне шестого этажа. По словам представителя дольщиков Бегалы Жусупбек уулу, строительные работы были остановлены, когда главу компании KG-Group задержали. Позже генеральным директором фирмы была назначена его супруга Элиза Аплаева.

Бегалы Жусупбек уулу добавил, что под руководством Аплаевой объект с двумя этажами был отстроен до шестого этажа, после чего между ней и семьей Ташова возникли разногласия. Кресло руководителя компании занял младший брат Имамидина Ташова — Азиз Ташов. Но после этого стройка встала, что вызвало возмущение дольщиков.

«Компанией сейчас руководит младший брат Имамидинова Ташова — Азиз. А в Минюсте руководителем компании числится жена Имамидина Ташова — Элиза Аплаева Мы не просим у государства денег, а просто хотим, чтобы разрешили возобновить строительство этого объекта. Инвесторы готовы предоставить деньги на это, но только официальному генеральному директору компании», — отметил дольщик.

24.kg
Фото 24.kg. Из-за разборок в семье Ташовых сотни дольщиков KG-Group остаются без своих квартир

По словам директора департамента государственного архитектурно-строительного контроля при Минстрое КР Эрназарбека Суеркулова, разрешительные документы на продолжение строительства объектов от госорганов у компании есть. Более того, под руководством Аплаевой были завершены пять объектов и ключи от квартиры были выданы хозяевам квартир.

«Нынешний руководитель компании Азиз обратился к инвесторам, но они заявили, что деньги выделят только официальному генеральному директору компании. Поэтому стройка стоит. Они обратились в Минюст для перерегистрации, собрали все документы и заявление Аплаевой об увольнении по собственному желанию. Но этой компании сейчас запрещено менять руководителя. Получается, сейчас дольщики страдают из-за их семейных разборок», — поделился чиновник.

Сам же Азиз Ташов рассказал 24.kg, что никаких семейных разборок нет. Дело в том, что генеральный директор строительной компании KG-Group Элиза Аплаева год назад написала заявление об увольнении по собственному желанию. Кроме того, на имущества, деньги и участки компании сейчас наложен арест из-за следственных мероприятий. Как только госорганы снимут арест, строительство объектов возобновится.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/341398/
просмотров: 405
Версия для печати
