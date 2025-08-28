16:40
Происшествия

Незаконно приватизированные муниципальные земли нашли в Бишкеке

В Бишкеке прокуратура установила, что в рамках административно-территориальной реформы на территории сел Садовое и Аламедин, вошедших в состав Свердловского района столицы, ряд муниципальных земельных участков незаконно передали в частную собственность. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, в 2023–2024 годах отдельные должностные лица ряда государственных органов и органов местного самоуправления, злоупотребляя полномочиями, незаконно оформили в частную собственность 18 земельных участков, расположенных на территории пастбищ (1,01 гектара), леса (400 квадратных метров), дороги общего пользования (200 квадратных метров) и водоохранной зоны (958 квадратных метров). Их передали под индивидуальное жилищное строительство.

Возбуждено уголовное дело по статье 336 («Коррупция») УК КР. Ведется следствие.
