Сколько еще простоят переданные в регионы троллейбусы и при чем тут ЕБРР

В Кыргызстане передача столичных троллейбусов трем городам вызвала недовольство части бишкекчан и активистов. Уже четыре месяца они через суд требуют восстановления троллейбусного движения в Бишкеке и признания незаконным постановления горкенеша о передаче экологически чистого транспорта в другие города.

Редакция 24.kg выяснила, что стало с переданными Ошу, Нарыну и Баткену троллейбусами, когда их запустят на линии и почему скандал с передачей техники может ударить по деловой репутации ЕБРР.

Троллейбусам простаивать еще долго

Переданные в Ош троллейбусы уже почти полгода простаивают на периферии города. Об этом свидетельствуют кадры пользователя Facebook Гульмиры Тыналиевой. Она нашла столичные троллейбусы на базе дочерней компании «Кыргызиндустрии» - «Кыргызчеттранс-Ош».

В пресс-службе мэрии южной столицы редакции рассказали, что на сегодня из 100 выделенных троллейбусовдоставлены 74. В будущем они будут обслуживать микрорайоны «Ак-Тилек», «Анар», «Западный». Но для этого нужно утвердить бюджет и построить новую линию.

«Сейчас в городе две троллейбусные линии. Чтобы запустить троллейбусы, полученные из Бишкека, нужно построить третью линию. Если ее построят, то в городе будет создан кольцевой маршрут. Установка сетей начнется после утверждения бюджета», — отметили в муниципалитете.

В Нарыне имеется восемь троллейбусов. Но сейчас они не выходят на линии, так как на единственной основной дороге проводится реконструкция. Улицу расширяют. Ремонтные работы запланировано завершить к осени 2025 года. Из Бишкека должны доставить еще шесть троллейбусов.

В Баткене никогда не было троллейбусного движения, соответственно, отсутствует необходимая инфраструктура. Поэтому в городе только начали создавать условия для передвижения троллейбусов. Специалисты провели топографическую съемку и теперь планируют прокладку троллейбусных линий.

Фото пресс-службы мэрии. В Баткене никогда не было троллейбусного движения

Как отметили в мэрии Баткена, для доставки десяти единиц экологически чистого транспорта из Бишкека из местного бюджета выделят средства, а затем объявят тендер. Когда троллейбусы прибудут в Баткен, пока не известно.

Новые траты на запуск троллейбусов

Активистка Бермет Борубаева напоминает, что на данный момент в Оше есть две троллейбусные линии, которые полностью обеспечены новыми троллейбусами за счет кредита, взятого в 2018 году. В 2022-м же власти южной столицы взяли еще один кредит на новые троллейбусы.

«Даже если будет построена новая, третья, линия по плану длиной 6,3 километра, то для ее обслуживания едва ли потребуются 180 километров контактной сети и 100 троллейбусов, которые забирают из Бишкека. Адекватных оснований для передачи столичного имущества нет, только убытки для города и ущерб здоровью. На строительство новых троллейбусных линий в 210 километров потребуется $111 миллионов, это не считая 19 подстанций и самих депо. Изначально троллейбусы закупались по $170 тысяч каждый. Из них 50 троллейбусов закуплены только семь-восемь лет назад и даже половины срока эксплуатации не прошли», — подчеркивает Бермет Борубаева.

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Более того, по ее словам, перевозка транспорта в Ош обойдется в $400 тысяч, поскольку троллейбусы, в отличие от автобусов, необходимо перевозить на фурах. И эти расходы лягут дополнительным бременем на бюджет южной столицы.

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев отметил, что изначально был категорически против передачи транспорта.

Наши города находятся на субсидиях. Они не смогут долгое время содержать троллейбусные линии. Они обратятся в республиканский бюджет. Какой смысл был тратить столько денег, чтобы опять расходовать их? Дастан Бекешев

Претензии горожан к городским властям

Бермет Борубаева отмечает: несмотря на то что сейчас в столице наблюдается ряд негативных факторов, таких как 10-балльные пробки, крайне высокий уровень загрязнения воздуха и большая нехватка общественного транспорта, Бишкекское троллейбусное управление продолжает демонтаж троллейбусных линий, не обращая внимания на обращения и протесты жителей, заявления в прокуратуру и судебные иски.

Жители столицы подали два иска в суд с требованиями:

1. Признать незаконным демонтаж троллейбусной сети. Первая инстанция (Административный суд Бишкека) не удовлетворила требования, подана апелляционная жалоба.

2. Отменить постановление № 152 «О даче согласия на безвозмездное отчуждение пассажирских троллейбусов в государственную собственность».

Активистка напомнила, что по проекту Европейского банка реконструкции и развития для Бишкека закуплено 130 троллейбусов, но с ноября 2024 года горожанам не доступен этот вид транспорта.

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«Кредит за счет бишкекчан выплачивали, а теперь мы не можем пользоваться тем, что куплено. На что ушло $23,4 миллиона, и на основании какого документа отсутствуют услуги троллейбусного управления? У них на балансе есть троллейбусы, купленные за народные деньги, за счет кредитов. И это возмутительно, что мы не можем пользоваться этим транспортом!» — возмущается она.

64 новых троллейбуса остались в Бишкеке, но мэрия не пускает их на линии.

ЕБРР не давал согласия на передачу активов, купленных в рамках кредита, при этом для утверждения постановления было необходимо согласие от банка-кредитора.

Бермет Борубаева подчеркивает, что кредитное соглашение с ЕБРР и его продление ратифицированы Жогорку Кенешем и требуют надлежащих проверок за целевым использованием средств.

Активистка требует проверить, согласно каким документам проводится демонтаж. По ее расчетам, для строительства километра троллейбусной сети необходимо 45 миллионов сомов, учитывая, что в Бишкеке до мая прошлого года было 210 километров троллейбусной сети. Получается, что город понес убытки на 9,5 миллиарда сомов.

Удар по репутации ЕБРР

По словам Бермет Борубаевой, на судебном заседании 22 января представитель ЕБРР запросил у судьи исключения участия организации из судебного процесса по отмене передачи троллейбусов, так как это плохо отражается на репутации банка. В частности озвучено, что «факт привлечения банка к участию в том или ином процессуальном статусе в отсутствие оснований для этого может нанести вред деловой репутации банка».

Представитель банка аргументировал свое ходатайство тем, что ЕБРР и Кыргызская Республика разрешают споры, вытекающие из кредитного соглашения путем переговоров, и если стороны не придут к мировому соглашению, спор передается на рассмотрение арбитражного суда. В юрисдикцию Административного суда не входит рассмотрение вопросов исполнения или нарушения кредитного соглашения между банком и правительством КР.

Бермет Борубаева считает: репутации банка вредит как раз то, что сейчас кредит ЕБРР на $23,4 миллиона почти уничтожен, и все усилия, направленные на улучшение транспортной инфраструктуры, сведены к нулю. Вопрос сейчас стоит в том, какие действия предпримет банк.

Стало известно, что на последнем заседании суда 31 января представители Министерства финансов и Министерства экономики и коммерции также подали ходатайства о том, чтобы выйти из состава третьих лиц, хотя именно Минфин выдал положительное заключение, что при передаче троллейбусов никаких дополнительных расходов для города не возникнет, а согласно кредитному соглашению от 2015 года, ведомство является «уполномоченным представителем» «заемщика».

Фото bishkeksmog.info. Ходатайство Министерства экономики и коммерции

«Возмутительно, что профильные органы, которые отвечают за реализацию кредита, пытаются избежать ответственности и участия в суде. Они заявляют, что при передаче муниципального имущества «нет их интереса», — говорит активистка.

После неудачной попытки выйти из судебного процесса представитель Минфина подал другое ходатайство — об ознакомлении с материалами дела, хотя судебные процессы идут еще с прошлого года. Судья ходатайство удовлетворила и объявила перерыв до 10 февраля.