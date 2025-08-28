08:48
USD 87.35
EUR 101.23
RUB 1.08
Происшествия

Третье за два дня землетрясение зафиксировали в Кыргызстане

Третье за два дня землетрясение зафиксировали в Кыргызстане. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

Подземные толчки произошли вчера, 27 августа, в 21. 15.

Очаг землетрясения располагался на территории КР в 5 километрах к северо-западу от села Кошулуш, в 7 километрах к востоку от села Кызыл-Коргон, в 10 километрах к юго-западу от села Кара-Суу, в 15 километрах к юго-востоку от села Гульчо, в 75 километрах к юго-востоку от города Ош.

Интенсивность землетрясения составила в селах Кара-Суу, Кызыл-Коргон и Кошулуш — 2,5 балла.

Напомним, подземные толчки в республике также были зафиксированы 26 августа в 16.31 и 25 августа в 23.59.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/341237/
просмотров: 865
Версия для печати
Материалы по теме
Второе за сутки. В Кыргызстане произошло землетрясение
В Кыргызстане ночью произошло землетрясение
В Китае произошло землетрясение, которое ощущалось на территории Кыргызстана
На юге Кыргызстана снова произошло землетрясение
Землетрясение на Камчатке. Блогер рассказал, как кыргызстанцы спасали детей
На юге Кыргызстана ночью произошло землетрясение
В Кыргызстане произошло землетрясение
Разрушены дома. В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1
На юге Кыргызстана сегодня ночью произошло землетрясение
В городе Ош произошло землетрясение
Популярные новости
Застрявшая на&nbsp;пике Победы. Наталья Наговицина признана пропавшей без вести Застрявшая на пике Победы. Наталья Наговицина признана пропавшей без вести
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение В Кыргызстане ночью произошло землетрясение
Застрявшая на&nbsp;пике Победы. К&nbsp;местонахождению Натальи Наговициной направят дрон Застрявшая на пике Победы. К местонахождению Натальи Наговициной направят дрон
Застрявшая на&nbsp;пике Победы. Сын Натальи Наговициной просит спасти маму Застрявшая на пике Победы. Сын Натальи Наговициной просит спасти маму
Бизнес
Будущее AI&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане: интервью с&nbsp;Чингизом Арзиевым, Head of&nbsp;AI в&nbsp;BDigital Будущее AI в Кыргызстане: интервью с Чингизом Арзиевым, Head of AI в BDigital
O!Store дарит скидку 34&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары к&nbsp;34-летию независимости&nbsp;КР O!Store дарит скидку 34 процента на аксессуары к 34-летию независимости КР
Онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;O!Business&nbsp;&mdash; быстро, удобно и&nbsp;без залога Онлайн-кредит для ИП в O!Business — быстро, удобно и без залога
Новый мобильный банкинг от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ABank Новый мобильный банкинг от «Айыл Банка» — ABank
28 августа, четверг
08:46
Кыргызстанские военные отправились на учения ОДКБ «Взаимодействие-2025» Кыргызстанские военные отправились на учения ОДКБ «Взаи...
08:35
Будущее AI в Кыргызстане: интервью с Чингизом Арзиевым, Head of AI в BDigital
08:21
Первая «Ярмарка Содружества» стран СНГ пройдет в Казахстане
07:59
В Бишкеке возбуждено первое уголовное дело за умышленную передачу карты банка
07:29
Третье за два дня землетрясение зафиксировали в Кыргызстане
27 августа, среда
23:36
Инсайдер рассказал о трехлетнем плане Apple по выпуску революционных iPhone
22:41
В мэрии Бишкека новый руководитель аппарата муниципалитета
22:25
Пиратства не будет. Google будет блокировать установку любых APK на Android
22:08
Мэрия Бишкека продолжает очищать водоохранные зоны БЧК