Третье за два дня землетрясение зафиксировали в Кыргызстане. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

Подземные толчки произошли вчера, 27 августа, в 21. 15.

Очаг землетрясения располагался на территории КР в 5 километрах к северо-западу от села Кошулуш, в 7 километрах к востоку от села Кызыл-Коргон, в 10 километрах к юго-западу от села Кара-Суу, в 15 километрах к юго-востоку от села Гульчо, в 75 километрах к юго-востоку от города Ош.

Интенсивность землетрясения составила в селах Кара-Суу, Кызыл-Коргон и Кошулуш — 2,5 балла.

Напомним, подземные толчки в республике также были зафиксированы 26 августа в 16.31 и 25 августа в 23.59.