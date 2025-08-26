В Кыргызстане ночью произошло землетрясение. Об этом сообщил Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксировали вчера, 25 августа, в 23.59.

Очаг землетрясения располагался в 10 километрах к северо-западу от села Талды-Суу, в 118 километрах к юго-западу от села Коджо-Келен, в 20 километрах к юго-востоку от села Кичик-Алай, в 28 километрах к юго-западу от села Ак-Босого.

Интенсивность землетрясения составила в селе Талды-Суу — 4,5 балла, в селе Коджо-Келен — 4 балла, в селах Кичик-Алай и Ак-Босого — 3,5 балла.