Происшествия

Второе за сутки. В Кыргызстане произошло землетрясение

В Кыргызстане произошло второе за последние сутки землетрясение. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы сегодня в 16.31. Очаг землетрясения располагался в 6 километрах к юго-западу от села Жар-Башы, в 15 километрах к юго-западу от села Дароот-Коргон, в 134 километрах к юго-западу от города Ош.

Интенсивность землетрясения составила в селах Жар-Башы, Кара-Шыбак, Кулчу — 5 баллов, селах Дароот-Коргон, Чак, Джаш-Тилек, Кызыл-Эшме, Шибээ — 4 балла, селах Карамык, Кара-Тейит, Кабык, Кашка-Суу — 3 балла.

Напомним, подземные толчки в КР также были зафиксировали вчера, 25 августа, в 23.59.
