Девушка упала с четвертого этажа ЦУМ-2: в торговом центре прокомментировали ЧП

Администрация торгового центра ЦУМ-2 прокомментировала инцидент, который произошел накануне, когда девушка упала с четвертого этажа.
Отмечается, что «по зафиксированным кадрам видеонаблюдения и предварительной информации следствия девушка прыгнула самостоятельно, на инцидент внешние факторы не влияли».
«Торговый центр активно сотрудничает со следствием и оказывает всю необходимую поддержку компетентным органам», — отметили в администрации.
Напомним, трагедия произошла 24 августа. Примерно в 12.30 в милицию поступила информация, что с эскалатора упала девушка.
На место прибыла следственно-оперативная группа. Личность погибшей установили. Ею оказалась М.С., 2004 года рождения.
Девушка совершила суицид.
Проводится доследственная проверка, в рамках которой назначены все необходимые экспертизы.