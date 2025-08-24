Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 18-летняя Нуриза Сатылганова

В Бишкеке пропала 18-летняя Нуриза Сатылганова. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

Фото пресс-службы УВД Ленинского района Бишкека. Нуриза Сатылганова

По ее данным, милиция разыскивает Нуризу Сатылганову, 2007 года рождения, которая 31 июля ушла из дома и не вернулась.

1 августа с заявлением о пропаже обратился ее отец.

Приметы: рост 170–175 сантиметров, светлое лицо, каштановые волосы до плеч. На момент ухода из дома была одета по сезону.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении девушки, милиция просит сообщить по телефонам: 0500 09 99 20, 0312 65 05 22, 65 10 49, 0708 80 05 27.