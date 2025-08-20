10:33
Происшествия

Семь дней на пике Победы. Попытка спасти альпинистку закончилась трагедией

Стали известны подробности о самостоятельной попытке альпинистов спасти российскую восходительницу Наталью Наговицину, которая семь дней не могла спуститься с пика Победы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, женщина сломала ногу и застряла на неделю на высоте 7 тысяч метров без еды.

Фото из Telegram-канала Mash. Итальянец Лука погиб при попытке самостоятельно спасти российскую альпинистку

Telegram-канал рассказал, что помочь россиянке пытался итальянский альпинист, который дважды пытался спустить ее с пика Победы, не дожидаясь профессиональной помощи.

Семь дней на пике Победы. Более 60 альпинистов спустили спасатели с вершин

Во время спасательной операции он получил серьезное переохлаждение и погиб.

Лука и еще один альпинист из Германии смогли доставить Наталье спальник, горелку, еду и газовый баллон. Им пришлось остаться ночевать, потому что сил на обратный спуск не осталось. Итальянец получил обморожение. Погода испортилась — наблюдались нулевая видимость и штормовой ветер. Через день Луке стало плохо. Он скончался. Его тело остается на высоте 6 тысяч 900 метров.

Ранее в Министерстве обороны Кыргызстана уточняли, что ожидают улучшения погодных условий для начала спасательной операции и спуска альпинистов с пиков Победы и Хан-Тенгри.

Поисково-спасательные операции, направленные на спуск пострадавших и доставку погибших к базовым лагерям, продолжаются.
