Лжесотрудник прокуратуры и еще трое задержаны за избиение парней в Бишкеке

Правоохранители задержали 33-летнего М.Э. с поддельным удостоверением помощника прокурора и еще троих 23-летних парней. Их подозревают в избиении подростков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

Напомним, в сети появилось видео, на котором несколько мужчин избивают парней. Кадры сняли в ночное время. В ГУВД рассказали, что 17 августа в милицию обратился мужчина, который заявил об избиении его несовершеннолетних братьев со стороны знакомого по имени Эржан и его друзей. Били они дубинкой и газовым ключом. Пострадавшими оказались 17-летний Р.Э. и 15-летний Р.Э.