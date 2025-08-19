14:07
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.09
Происшествия

Лжесотрудник прокуратуры и еще трое задержаны за избиение парней в Бишкеке

Правоохранители задержали 33-летнего М.Э. с поддельным удостоверением помощника прокурора и еще троих 23-летних парней. Их подозревают в избиении подростков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Напомним, в сети появилось видео, на котором несколько мужчин избивают парней. Кадры сняли в ночное время. В ГУВД рассказали, что 17 августа в милицию обратился мужчина, который заявил об избиении его несовершеннолетних братьев со стороны знакомого по имени Эржан и его друзей. Били они дубинкой и газовым ключом. Пострадавшими оказались 17-летний Р.Э. и 15-летний Р.Э.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. Правоохранители задержали подозреваемых и водворили их в ИВС ГУВД Бишкека. У одного из них обнаружили пневматическое ружье и поддельное удостоверение помощника прокурора. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/340176/
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
В Чолпон-Ате погиб 24-летний парень — Минздрав создает комиссию
В Чолпон-Ате погиб 24-летний парень — задержаны трое подростков
В Бишкеке толпа избила парней — милиция ищет подозреваемых
Бишкекчанин изнасиловал невестку и дал милиционеру взятку, чтобы закрыть дело
В Бишкеке выявили 80 бездомных и доставили в отделения милиции
В Джалал-Абаде подозреваемый в продаже наркотиков дал взятку милиционеру
Поджег дом и избил мать. В Бишкеке задержан подозреваемый
Вовлекали девочек в занятие проституцией. Подозреваемая дала взятку милиционеру
Пятерых жителей «Кок-Жара», задержанных за перекрытие дороги, водворили в СИЗО
Продавал государственные земли в Кара-Суу. Мунарбека Сайпидинова доставили в КР
Популярные новости
Начальник СИЗО ГКНБ вернул близким личные вещи Тилекмата Куренова Начальник СИЗО ГКНБ вернул близким личные вещи Тилекмата Куренова
Российские таможенники, которые в&nbsp;Кыргызстане требовали взятку, получили срок Российские таможенники, которые в Кыргызстане требовали взятку, получили срок
Экологическая катастрофа на&nbsp;озере недалеко от&nbsp;Канта: погибли десятки тонн рыбы Экологическая катастрофа на озере недалеко от Канта: погибли десятки тонн рыбы
Разрушали природу ради развлечения: МВД задержало квадроциклистов Разрушали природу ради развлечения: МВД задержало квадроциклистов
Бизнес
Оформите ОСАГО от&nbsp;&laquo;КыргызГосстраха&raquo; в&nbsp;MegaPay и&nbsp;получите 10&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО от «КыргызГосстраха» в MegaPay и получите 10 процентов кешбэка
&laquo;Beeline Кыргызстан&raquo; представляет нового генерального директора «Beeline Кыргызстан» представляет нового генерального директора
Цифровые решения &laquo;МПЦ&raquo; на&nbsp;Кыргызско-Российском экономическом форуме Цифровые решения «МПЦ» на Кыргызско-Российском экономическом форуме
&laquo;Оптима Банк&raquo; снижает ставки и&nbsp;запускает акцию &laquo;Back to&nbsp;school&raquo; «Оптима Банк» снижает ставки и запускает акцию «Back to school»
19 августа, вторник
14:04
Скоро в школу. Чиновники рассчитают стоимость аренды новых учебников Скоро в школу. Чиновники рассчитают стоимость аренды но...
14:01
В Чолпон-Ате погиб 24-летний парень — Минздрав создает комиссию
13:53
Лжесотрудник прокуратуры и еще трое задержаны за избиение парней в Бишкеке
13:40
Цифровизация ускоряет работу судов Кыргызстана — Аяз Баетов
13:40
В 2025 году число депортированных из РФ мигрантов увеличилось на 17 процентов