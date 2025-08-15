В Бишкеке задержаны подозреваемые в незаконном обороте оружия и боеприпасов

Гражданин, ранее входивший в преступную группировку Чынгыза Жумагулова, известного как Доо Чынгыз, намеревался усилить свое влияние в криминальной среде. Такая информация, по данным пресс-службы МВД, поступила в правоохранительные органы.

Также сообщалось, что другой мужчина, предположительно связанный с указанной группой, хранит при себе огнестрельное оружие неизвестной марки.

По сведениям ведомства, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 267 «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР.

Отмечается, что в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД установили и задержали двоих мужчин 1988 и 1995 годов рождения. При личном досмотре у одного из них обнаружены и изъяты предмет, напоминающий пистолет типа «револьвер», и три патрона к нему.

Согласно заключению экспертов криминалистического центра МВД, изъятый предмет является боевым огнестрельным оружием, а патроны — боеприпасами промышленного изготовления, предназначенными для использования в огнестрельном оружии.

В настоящее время проводится расследование. Проверяется причастность задержанных к аналогичным преступлениям.