Экологическая катастрофа на озере недалеко от Канта: погибли десятки тонн рыбы

В Иссык-Атинском районе Кыргызстана зафиксирована массовая гибель рыбы на озере Новое, недалеко от города Кант. По данным местных жителей, погибло более 30 тонн рыбы. Видео опубликовано в соцсетях.

Фермеры, чьи хозяйства пострадали, вынуждены хоронить мертвую рыбу в больших ямах. Вода из озера используется для полива полей и питья скота, что вызывает опасения о возможном загрязнении почвы и угрозе для здоровья людей.

«Дорогие друзья, у нас экологическая катастрофа. Фермер понес колоссальный ущерб, но это только часть беды. Вода уходит на полив, скот ее пьет. Это сигнал SOS», — отмечает автор видео.

Местные органы власти и экологические службы начали проверку, чтобы выяснить причины массовой гибели рыбы. Сообщается, что будут приняты меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.