Происшествия

В Узбекистане оштрафовали блогера, выступающего за сотрудничество с Россией

Суд по уголовным делам Учтепинского района Ташкента приговорил блогера Азиза Хакимова к штрафу в 18 миллионов 750 тысяч сумов по статье 202-2 «Распространение ложной информации» КоАП РУз. Об этом сообщает Telegram-канал «Компромат Центральная Азия».

Заявление на Азиза Хакимова писал в ГУВД ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций, председатель Национальной медиаассоциации и глава общественного совета Министерства дошкольного и школьного образования Шерзод Кудратходжаев. Близкие к заявителю Telegram-каналы пишут, что Азиз «публично оскорблял ректора и обвинял его в нацизме».

Сам Азиз Хакимов сообщает, что в решении суда другая формулировка — он не оскорбил, а «унизил» Кудратходжу. Блогер намерен подавать апелляцию. А Шерзод Кудратходжаев заявил, что намерен добиваться переквалификации дела в уголовное.

Азиз Хакимов в свою очередь отметил особенность судебного процесса: его сторонникам запрещали съемку в суде и некоторых удалили из зала, а на сторонников Кудратходжи такой запрет не распространялся.

Поводом для обращения Кудратходжи в ГУВД стал ролик в канале блогера Comrade_Aziz от 21 апреля. В нем Азиз Хакимов заявил, что является коммунистом и подвергается критике от «прозападной тусовочки», которая, по его словам, совершенно не знает историю. В частности, он указал на Шерзода Кудратходжаева, отметив, что тот топит за Украину и восхищается Владимиром Зеленским, поскольку они оба, по словам блогера, являются «петрушками» (марионетками). Хакимов добавил, что Россию считает гарантом независимости Узбекистана, и выступил за сотрудничество Москвы и Ташкента на равных и взаимовыгодных условиях.

Депутат Олий Мажилиса IV созыва Елена Бабенко в своем канале указала на абсурдность иска Кудратходжаева о защите чести.

«На протяжении последних лет господин Кудратходжа систематически использовал свою медийную и административную платформу для того, чтобы публично оскорблять русскоязычных граждан Узбекистана, называя их «идиотами» или «оккупантами», подрывая основы гражданского согласия и унижая достоинство целой социальной и культурной группы. Тем абсурднее выглядит ситуация, в которой человек, сам допускавший оскорбления, теперь апеллирует к закону с требованием защитить собственную честь — ту самую, которую он фактически утратил в глазах множества граждан своей риторикой», — написала она.

Тем временем портал Stanradar указывает и на другие случаи в странах Центральной Азии, когда происходили провокации и преследования в отношении сторонников дружбы с РФ. Речь идет об аресте блогера и активиста Аслана Тулегенова, выступающего против русофобии в Казахстане, а также об организованной кампании по дискредитации в соцсетях блогера Нура Исмаила, который призывает к налаживанию дружественных отношений между Кыргызстаном, Россией и другими государствами евроазиатского региона.

Авторы Telegram-канала DTM убеждены, что в Центральной Азии имеет место скоординированная кампания по травле общественных деятелей, выступающих против русофобии, искажения общей с РФ истории и ущемления русского языка. Однако стратегические партнеры России не замечают или же не хотят замечать этого.
