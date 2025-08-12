В результате авиаудара по больнице в Газе погибли сразу пять журналистов

Израильские военные подтвердили, что целенаправленным ударом по больничному комплексу «Аш-Шифа» в Газе ликвидирована группа журналистов, в числе которых известный корреспондент «Аль-Джазиры» Анас аш-Шариф. Об этом сообщило «Евроньюс».

ЦАХАЛ утверждает: Анас аш-Шариф возглавлял «террористическую ячейку ХАМАС», выдавая себя за журналиста, что ранее категорически опровергали как он сам, так и медиасеть.

Кроме Анаса аш-Шарифа, в результате авиаудара погибли еще один журналист «Аль-Джазиры» Мохамед Курейка и три оператора. Всего при ударе погибли пять сотрудников СМИ. Медики, работающие в «Аш-Шифе», сообщили, что авиаудар пришелся по палатке для журналистов, расположенной возле больницы, поврежденной в ходе атаки, в которой также погибли еще три человека.