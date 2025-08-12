12:29
USD 87.43
EUR 101.89
RUB 1.10
Происшествия

Мошенники открыли кол-центры в Кыргызстане, России и Беларуси, обманывая людей

Мошенники открыли кол-центры в Кыргызстане, России и Беларуси, обманывая людей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Беларуси.

По данным ведомства, в суд направлено уголовное дело в отношении 55 участников международной преступной организации, занимавшейся хищением средств граждан разных стран через мошеннические «кол-центры». Они располагались в Беларуси, РФ и КР. Злоумышленники размещали в интернете ложные объявления о возможности заработка через инвестиции в фиктивные финансовые компании. Граждан убеждали внести как можно больше средств. При попытке вывести «прибыль» потерпевшим под различными предлогами отказывали.

В ГП Беларуси проинформировали, что для расследования созданы три совместные следственно-оперативные группы из сотрудников правоохранительных органов России, Кыргызстана и Казахстана. В январе 2024 года деятельность белорусских «кол-центров» пресечена, под стражу одновременно взяты 48 человек.

Ущерб от деятельности преступной группы составил более 2,5 миллиона белорусских рублей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/339272/
просмотров: 362
Версия для печати
Материалы по теме
Фейк! От имени главы Минздрава рассылаются ложные сообщения в WhatsApp
Белорусские кибермошенники направляли 5,6 процента средств в Кыргызстан
В КР самый распространенный вид киберпреступления — телефонное мошенничество
Десять школьников представят Кыргызстан на форуме «Дети Содружества»
Каракол и белорусский Брест стали городами-побратимами
Мошенники используют имя замглавы департамента образования мэрии Бишкека
Президент Кыргызстана посетил Минский международный выставочный центр БелЭКСПО
Садыр Жапаров с рабочим визитом посетит Беларусь
После встречи Лукашенко с Келлогом в Беларуси освободили 14 политзаключенных
Кыргызстан предлагает выращивать семена сахарной свеклы для Беларуси
Популярные новости
Эркина Мамбеталиева приговорили к&nbsp;девяти годам колонии строгого режима Эркина Мамбеталиева приговорили к девяти годам колонии строгого режима
Пятерых жителей &laquo;Кок-Жара&raquo;, задержанных за&nbsp;перекрытие дороги, водворили в&nbsp;СИЗО Пятерых жителей «Кок-Жара», задержанных за перекрытие дороги, водворили в СИЗО
В&nbsp;Балыкчи начался снос строений для строительства шестиполосной дороги В Балыкчи начался снос строений для строительства шестиполосной дороги
В&nbsp;Боомском ущелье люди остались запертыми в&nbsp;маршрутке. Им&nbsp;помогли патрульные В Боомском ущелье люди остались запертыми в маршрутке. Им помогли патрульные
Бизнес
MEGA яркое лето: Hawaii Party на&nbsp;Иссык-Куле MEGA яркое лето: Hawaii Party на Иссык-Куле
Принимайте оплату без комиссий вместе с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Принимайте оплату без комиссий вместе с «Оптима Банком»
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в&nbsp;Кыргызстане Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
Минприроды и&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; будут сотрудничать в&nbsp;сфере экологии и&nbsp;ESG Минприроды и «Элдик Банк» будут сотрудничать в сфере экологии и ESG
12 августа, вторник
12:28
В результате авиаудара по больнице в Газе погибли сразу пять журналистов В результате авиаудара по больнице в Газе погибли сразу...
12:25
В 2025 году в Бишкеке вырубили около 2 тысяч деревьев
12:17
Пресечена попытка незаконного вывоза ювелирных изделий из Кыргызстана
12:14
Мэр Оша просит Минкультуры передать окрестность горы Сулайман-Тоо муниципалитету
12:08
Часть Бишкека 14 августа останется без холодной воды