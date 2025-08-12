Мошенники открыли кол-центры в Кыргызстане, России и Беларуси, обманывая людей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Беларуси.

По данным ведомства, в суд направлено уголовное дело в отношении 55 участников международной преступной организации, занимавшейся хищением средств граждан разных стран через мошеннические «кол-центры». Они располагались в Беларуси, РФ и КР. Злоумышленники размещали в интернете ложные объявления о возможности заработка через инвестиции в фиктивные финансовые компании. Граждан убеждали внести как можно больше средств. При попытке вывести «прибыль» потерпевшим под различными предлогами отказывали.

В ГП Беларуси проинформировали, что для расследования созданы три совместные следственно-оперативные группы из сотрудников правоохранительных органов России, Кыргызстана и Казахстана. В январе 2024 года деятельность белорусских «кол-центров» пресечена, под стражу одновременно взяты 48 человек.

Ущерб от деятельности преступной группы составил более 2,5 миллиона белорусских рублей.