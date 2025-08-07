В Тамбове пресекли попытку ввоза молока из Кыргызстана по поддельным документам

В Тамбовской области России пресекли попытку ввоза молочной продукции из Кыргызстана, которую намеревались доставить по поддельным документам. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Уточняется, что специалисты выявили факты поставки молочной продукции с нарушением требований ветеринарного законодательства и технических регламентов.

Установлено, что в адрес молокоперерабатывающего предприятия, а также индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную торговлю молочной продукцией, поставлены 5 тонн сухого обезжиренного молока и 100 килограммов сливочного масла, произведенного в Беларуси.

«Производственные сертификаты на данную продукцию ранее аннулированы, поскольку она ввезена на территорию России из Киргизии по поддельным ветеринарным сопроводительным сертификатам. Данные обстоятельства нарушают прослеживаемость пищевой продукции, что является нарушением технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции», — говорится в сообщении.

Предпринимателей уведомили о необходимости исключения из оборота продукции неустановленного происхождения, а также об ее утилизации и уничтожении.