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Происшествия

Милиция расследует инцидент с дракой в торговом центре Кара-Балты

Милиция расследует факт конфликта в одном из торговых центров Кара-Балты. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 2 августа в 00.40 в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение о конфликте в одном из торговых центров Кара-Балты.

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Материал зарегистрирован, начата проверка. Первоначально участники инцидента отказались писать заявление, сообщили об отсутствии претензий и отказались от прохождения экспертизы.

Позднее одна из сторон гражданка Т.А. обратилась с заявлением о принятии мер в отношении причастных лиц. Назначена экспертиза, действиям участников будет дана юридическая оценка.

Проверка продолжается. По итогам будет принято решение в соответствии с нормами законодательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338422/
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