17:47
USD 87.45
EUR 100.67
RUB 1.07
Общество

В Бишкеке начались масштабные рейды по проверке мотоциклов, скутеров и мопедов

В связи с наступлением теплого периода на территории Бишкека сотрудники УПСМ начали масштабные профилактические рейдовые мероприятия, направленные на проверку водителей мотоциклов, скутеров и мопедов.

Их основными целями являются обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий, а также повышение дисциплины среди водителей двухколесного транспорта.

В ходе рейдов сотрудники УПСМ проводят разъяснительные и профилактические беседы с водителями, доводят требования Правил дорожного движения и напоминают об обязательном соблюдении установленных норм.

Особое внимание уделяется техническим характеристикам транспортных средств. В случае если объем двигателя (кубатура) не соответствует установленным стандартам либо отсутствуют необходимые документы, в отношении водителей составляют соответствующие протоколы о правонарушении.

УПСМ предупреждает: управление мотоциклами, скутерами и мопедами без соответствующих документов, а также несоответствие техническим требованиям создают реальную угрозу безопасности как самих водителей, так и других участников дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366459/
просмотров: 302
Версия для печати
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Бизнес
Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф
Успейте внести фитр-садака: в MegaPay это можно сделать за несколько минут
Весенний фестиваль в Royal Central Park — празднование Нооруза 22 марта
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
18 марта, среда
17:39
В Жогорку Кенеше избрали председателей и замглав комитетов. Кто их возглавил В Жогорку Кенеше избрали председателей и замглав комите...
17:30
Кабмин Кыргызстана запустит кластер для сдерживания цен на мясо
17:29
Глава кабмина представил коллективу Нацбанка нового председателя
17:28
По делу «Кыргызнефтегаза» задержаны бывшие топ-менеджеры
17:23
Выдавал себя за «решалу»: в Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве