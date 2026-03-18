В Бишкеке начались масштабные рейды по проверке мотоциклов, скутеров и мопедов

В связи с наступлением теплого периода на территории Бишкека сотрудники УПСМ начали масштабные профилактические рейдовые мероприятия, направленные на проверку водителей мотоциклов, скутеров и мопедов.

Их основными целями являются обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий, а также повышение дисциплины среди водителей двухколесного транспорта.

В ходе рейдов сотрудники УПСМ проводят разъяснительные и профилактические беседы с водителями, доводят требования Правил дорожного движения и напоминают об обязательном соблюдении установленных норм.

Особое внимание уделяется техническим характеристикам транспортных средств. В случае если объем двигателя (кубатура) не соответствует установленным стандартам либо отсутствуют необходимые документы, в отношении водителей составляют соответствующие протоколы о правонарушении.

УПСМ предупреждает: управление мотоциклами, скутерами и мопедами без соответствующих документов, а также несоответствие техническим требованиям создают реальную угрозу безопасности как самих водителей, так и других участников дорожного движения.