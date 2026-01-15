10:30
Штормовое предупреждение. В горных районах ожидается сход снежных лавин

В связи с ожидаемыми осадками с 15 по 18 января в горных районах Кыргызстана прогнозируются сход лавин и образование снежных заносов, на дорогах ожидается гололед. Об этом сообщает МЧС.

Сход снежных лавин возможен на следующих участках автодорог:

— Бишкек — Ош: 121-138-й километры (перевал Тоо-Ашуу), 198-255-й километры (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан);

— Ала-Бука — Каныш-Кыя: 68-74-й километры, 86-101-й километры (перевал Чапчыма);

— Красная Горка — Ак-Таш: 0-3-й километры;

— Мырзаке — Кара-Кульджа — Алайкуу: 65-110-й километры;

— Каракол — Энильчек: 45-90-й километры (перевал Чон-Ашуу);

— Балыкчи — Казарман — Манас: 326-349-й километры (перевал Кок-Арт).

В связи с этим Министерство чрезвычайных ситуаций напоминает водителям о необходимости соблюдения ограничения движения с дистанцией 500 метров между транспортными средствами. Также рекомендуется обращать внимание на заранее предоставляемую информацию и строго соблюдать правила безопасности. При отсутствии крайней необходимости призывают воздержаться от поездок и быть предельно осторожными из-за угрозы схода снежных лавин.
