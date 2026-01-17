Бишкек очищают от снега: коммунальные службы переведены на круглосуточный режим

В связи с обильным снегопадом мэр Бишкека Айбек Джунушалиев лично провел объезд города для оценки ситуации на улицах и контроля работы коммунальных служб.

В ходе инспекции глава столицы дал оперативные поручения профильным структурам и подчеркнул необходимость своевременной и бесперебойной уборки снега.

«Необходимо обеспечить чистые и безопасные улицы для горожан и гостей столицы. Все службы должны работать слаженно и без перебоев», — отметил мэр.

Муниципальное предприятие «Тазалык» работает в усиленном режиме. С раннего утра на улицах задействована специализированная техника, уборка снега и подсыпка противогололедных материалов ведутся круглосуточно.

Для расчистки города привлечены 51 единица техники МАЗ, 4 машины HOWO с отвалами, 3 фронтальных погрузчика, 34 трактора «Беларус», 5 единиц Bobcat, 5 единиц УКМ и 3 лаповых погрузчика.

Коммунальные службы продолжают работы в зависимости от погодных условий. Горожан и гостей столицы просят соблюдать осторожность на дорогах и с пониманием относиться к проводимым работам.