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В Узгене задержали главврача за попытку дать взятку сотруднику ГКНБ

16 июля была задержана главный врач Узгенского межрайонного центра профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора, сообщил пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что главврач была задержана с поличным при передаче взятки в размере 300 000 сомов сотруднику ГКНБ.

ГКНБ КР
Фото ГКНБ КР. Задержанная за дачу взятки главврач

По данным ГКНБ, в ходе проверки со стороны спецслужбы по пресечению коррупционных схем главврач предложила сотруднику Госкомитета взятку в размере 100 тысяч сомов за сокрытие выявленных нарушений и отказ от возбуждения уголовного дела. После она уже увеличила сумму до 300 тысяч сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336986/
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