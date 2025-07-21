В Узгене задержали главврача за попытку дать взятку сотруднику ГКНБ

16 июля была задержана главный врач Узгенского межрайонного центра профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора, сообщил пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что главврач была задержана с поличным при передаче взятки в размере 300 000 сомов сотруднику ГКНБ.

Фото ГКНБ КР. Задержанная за дачу взятки главврач

По данным ГКНБ, в ходе проверки со стороны спецслужбы по пресечению коррупционных схем главврач предложила сотруднику Госкомитета взятку в размере 100 тысяч сомов за сокрытие выявленных нарушений и отказ от возбуждения уголовного дела. После она уже увеличила сумму до 300 тысяч сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные мероприятия.