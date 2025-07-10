На проспекте в Бишкеке самокатчик столкнулся с многоместным велосипедом

Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке. Несмотря на то что участок магистрали еще официально не открыт после реконструкции, на нем уже фиксируются происшествия.

Как сообщают очевидцы, на неэксплуатируемом отрезке дороги столкнулись электросамокат и многоместный велосипед. На видео, появившемся в социальных сетях, видно, как самокат с двумя пассажирами сталкивается с велосипедом.

По кадрам на видео не ясно, какие травмы получили участники ДТП. Также нет информации, обращались ли они за медицинской помощью.

Отметим, что в последнее время проспект Айтматова стал популярным местом для прогулок и езды на легком транспорте, несмотря на то что официального открытия движения по нему еще не было.