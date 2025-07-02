Международный героиновый канал: ГКНБ изъял 175 килограммов наркотиков

ГКНБ перекрыл международный героиновый канал, сообщили в пресс-центре.

По его данным, международная организованная преступная наркогруппировка занималась поставками крупных партий героина в страны Европы через территорию государств Центральной Азии.

Уточняется, что на территории Бишкека обнаружен и изъят героин общим весом 174 килограмма 800 граммов, оптовая стоимость которого на территории Кыргызстана составляет около 130 миллионов сомов, а в странах Европы цена может вырасти до 600 миллионов сомов.

В ГКНБ добавили, что при взаимодействии с правоохранительными службами других государств организаторы и исполнители международного наркоканала задержаны. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.