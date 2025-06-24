В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы в 00.07. Очаг землетрясения располагался в 6 километрах к юго-востоку от села Озгоруш, 6 километрах к юго-западу от села Берик-Суу, 50 километрах к юго-востоку от Раззакова, 72 километрах к юго-востоку от Баткена.

Интенсивность землетрясения составила в селах Озгоруш, Берик-Суу около 3,5 балла, селе Кызыл-Чарба — 3 балла, селах Катран, Кара-Суу, Лейлек, Рават — 2,5 балла.