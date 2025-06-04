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Происшествия

Депутат с подельником незаконно вырубал деревья. Дело направлено в суд

10 мая в дежурную часть ОВД Сокулукского района поступила информация о незаконной вырубке 11 деревьев в лесном массиве на территории айыл окмоту Томонку-Чуй. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«Неизвестные скрылись с места происшествия. Данный факт зарегистрирован, начата проверка. По ее результатам возбуждено уголовное дело по статье 303 «Незаконная порубка деревьев и кустарников» УК КР.

Установлено, что местный депутат Ж.А., 1971 года рождения, совместно с жителем столицы А.А., 1979 года рождения, организовал преступную схему и осуществил незаконную вырубку. Согласно заключению Службы экологического и технического надзора, диаметр срубленных деревьев составил от 50 до 100 сантиметров. Общая сумма ущерба — 225 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

31 мая Ж.А. и А.А. предъявлено обвинение. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По результатам расследования уголовное дело окончено и направлено в районный суд для рассмотрения по существу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331513/
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