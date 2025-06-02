В Иссык-Кульской области на баланс государства возвращены два объекта

Государственный комитет национальной безопасности вернул на баланс государства два объекта в Иссык-Кульской области, незаконно выведенных в частную собственность.

Как сообщили в пресс-центре ГКНБ, речь идет о промышленном объекте и земельном участке.

Так, государству возвращен земельный участок в 899 квадратных метров в селе Кереге-Таш, на котором ранее располагалась котельная, обеспечивающая теплом школу. Уроженец этого села К.А.Д. признал факты нарушения законов и добровольно передал имущество.

Также возвращен на баланс государства сельскохозяйственный земельный участок площадью 15 гектаров в селе Советском. Ранее он находился на балансе гидрологического поста «Советское-Жыргалан» при гидрометеорологической службе МЧС КР. Житель села Советское Т.К.С., по данным ГКНБ, с 1995 года незаконно использовал указанный земельный участок в целях личной выгоды. Отмечается, что он признал факты нарушения законов КР и добровольно передал недвижимое имущество.

В ГКНБ отметили, что продолжают работу по выявлению и возврату на баланс государства незаконно приватизированных земельных участков, предприятий и зданий.