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Происшествия

В Таласской области лесные земли пытались использовать под кладбище

Служба по земельному и водному надзору выявила, что на южной стороне села Аманбаев Айтматовского района Таласской области, на участке с контуром № 1242 самовольно, без каких-либо разрешительных документов, на лесной территории площадью 2,5 гектара установлены бетонные столбы и ограждение из проволочной сетки под кладбище. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.
Минсельхоза
Фото Минсельхоза. Лесные земли
 
По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об освобождении незаконно занятых 2,5 гектара лесных земель. На данный момент указанный участок полностью освобожден. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330141/
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