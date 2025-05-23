В Таласской области лесные земли пытались использовать под кладбище

Служба по земельному и водному надзору выявила, что на южной стороне села Аманбаев Айтматовского района Таласской области, на участке с контуром № 1242 самовольно, без каких-либо разрешительных документов, на лесной территории площадью 2,5 гектара установлены бетонные столбы и ограждение из проволочной сетки под кладбище. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Фото Минсельхоза. Лесные земли

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об освобождении незаконно занятых 2,5 гектара лесных земель. На данный момент указанный участок полностью освобожден.