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Происшествия

Финансовые нарушения выявили в Дирекции по национальным видам спорта

Служба внутреннего аудита при Министерстве финансов проверила Дирекцию по национальным видам спорта при Госагентстве физической культуры и спорта. Результаты аудита показали финансовые нарушения за прошлый год, сообщила пресс-служба Минфина.

По ее данным, нескольким сотрудникам дирекции перечислили командировочные средства в размере 3 миллионов 229 тысяч сомов, по которым до сих пор не представлены отчеты.

В обход требований Закона «О государственных закупках» на счета отдельных сотрудников в 2024-м перевели 1 миллион 489 тысяч сомов якобы для организации различных мероприятий. Однако документы, подтверждающие использование этих средств, отсутствуют.

Аудит также выявил:

  • необоснованное начисление надбавок сотрудникам на 100,4 тысячи сомов;

  • отсутствие первичных документов по списанию медицинских препаратов на 132 тысячи сомов;

  • недостачу трех ноутбуков общей стоимостью 85,7 тысячи сомов, выявленную при инвентаризации.

Отмечается, что в ходе проверки удалось восстановить 4 миллиона 572 тысячи сомов.

Все материалы аудита передали в правоохранительные органы для правовой оценки и дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330120/
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