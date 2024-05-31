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Экономика

Финансовые нарушения почти на 1 миллиард сомов выявили в бюджете города Ош

За 2022 год в бюджете Оша выявлены финансовые нарушения на 945 миллионов 816,6 тысячи сомов. Об этом сообщили в Счетной палате.

По ее данным, из них подлежит восстановлению 395 миллионов 564,8 тысячи сомов, восстановлено — 110 миллионов 98,9 тысячи сомов.

Основные нарушения выявлены:

  • нарушения при формировании проекта бюджета и документов, составляемых одновременно с проектом бюджета 234 миллиона 79,6 тысячи сомов;
  • неперечисление средств в соответствующие бюджетные системы 8 миллионов 515,3 тысячи сомов;
  • нецелевое использование средств бюджетной системы 3 миллиона 630,6 тысячи сомов;
  • нарушения при использовании бюджетных средств на капвложения и строительные работы 2 миллиона 19,1 тысячи сомов;
  • принятие и подтверждение обязательств и расходование сверхутвержденных показателей (сверхнормативные и неподтвержденные расходы) 80 миллионов 46,5 тысячи сомов;
  • прочие нарушения и недостатки при исполнении бюджета 2,9 тысячи сомов;
  • необеспечение сохранности имущества 287 миллионов 596 тысяч сомов;
  • нарушения при использовании имущества 13,3 тысячи сомов;
  • нарушения нормативных правовых актов о бухгалтерском учете 527 миллионов 713 тысяч сомов;
  • нарушения установленных законом процедур и требований проведения госзакупок 12 миллионов 396,7 тысячи сомов;
  • прочие процедурные нарушения 402,4 тысячи сомов.

Всего выявлено 10 процедурных нарушений законодательства в сфере госзакупок, 6 процедурных нарушений правил формирования бюджетной отчетности и 9 других нарушений.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/295512/
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