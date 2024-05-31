Финансовые нарушения почти на 1 миллиард сомов выявили в бюджете города Ош

За 2022 год в бюджете Оша выявлены финансовые нарушения на 945 миллионов 816,6 тысячи сомов. Об этом сообщили в Счетной палате.

По ее данным, из них подлежит восстановлению 395 миллионов 564,8 тысячи сомов, восстановлено — 110 миллионов 98,9 тысячи сомов.

Основные нарушения выявлены:

нарушения при формировании проекта бюджета и документов, составляемых одновременно с проектом бюджета 234 миллиона 79,6 тысячи сомов;

неперечисление средств в соответствующие бюджетные системы 8 миллионов 515,3 тысячи сомов;

нецелевое использование средств бюджетной системы 3 миллиона 630,6 тысячи сомов;

нарушения при использовании бюджетных средств на капвложения и строительные работы 2 миллиона 19,1 тысячи сомов;

принятие и подтверждение обязательств и расходование сверхутвержденных показателей (сверхнормативные и неподтвержденные расходы) 80 миллионов 46,5 тысячи сомов;

прочие нарушения и недостатки при исполнении бюджета 2,9 тысячи сомов;

необеспечение сохранности имущества 287 миллионов 596 тысяч сомов;

нарушения при использовании имущества 13,3 тысячи сомов;

нарушения нормативных правовых актов о бухгалтерском учете 527 миллионов 713 тысяч сомов;

нарушения установленных законом процедур и требований проведения госзакупок 12 миллионов 396,7 тысячи сомов;

прочие процедурные нарушения 402,4 тысячи сомов.

Всего выявлено 10 процедурных нарушений законодательства в сфере госзакупок, 6 процедурных нарушений правил формирования бюджетной отчетности и 9 других нарушений.