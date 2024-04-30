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Экономика

Финансовые нарушения на 52,5 миллиона сомов выявили в Кеминском районе

В местных бюджетах Кеминского района за 2022 год выявили финансовые нарушения на 52 миллиона 495,1 тысячи сомов. Об этом сообщили в Счетной палате.

По результатам аудитов в Кеминском районе Чуйской области выявлены финансовые нарушения:

  • несоответствие доходной части проекта бюджета требованиям бюджетного законодательства — 7 миллионов 739,2 тысячи сомов;
  • неперечисление средств в соответствующие бюджеты бюджетной системы КР — 344,4 тысячи сомов;
  • прочие нарушения при использовании средств на капитальные вложения и выполнении строительных работ — 7 миллионов 807,7 тысячи сомов;
  • сверхнормативные расходы по оплате труда работников и другим выплатам в денежной форме — 937,2 тысячи сомов;
  • сверхнормативные расходы по прочим расходам и ТМЦ — 4 миллиона 954,5 тысячи сомов;
  • сверхнормативные запасы ТМЦ и средства в расчетах — 549,4 тысячи сомов;
  • выдача авансов под отчет с нарушениями требований ведения бухгалтерского учета — 55,6 тысячи сомов;
  • переплаты и неположенные выплаты — 3 миллиона 370,2 тысячи сомов;
  • расходование средств на исполнение судебных исков в случаях, когда причиной обращения в суд явилось действие (бездействие) должностного лица учреждения, — 3 миллиона 730,2 тысячи сомов;
  • нарушение порядка оприходования основных средств, нарушения в начислении износа основных средств и нематериальных активов. Наличие неучтенного, не оприходованного в установленном порядке государственного (муниципального) имущества — 271,8 тысячи сомов;
  • недостача (порча, утеря, хищение) государственного (муниципального) имущества и государственных денежных средств — 173,3 тысячи сомов;
  • неправомерное списание государственного (муниципального) имущества и списание ТМЦ и имущества без подтверждающих документов — 2 миллиона 279,1 тысячи сомов;
  • отсутствие контроля и непринятие мер по обеспечению своевременного перечисления арендной платы в бюджет — 7 миллионов 797,4 тысячи сомов;
  • несоблюдение условий договора аренды при предоставлении в аренду государственного (муниципального) имущества — 100,7 тысячи сомов;
  • иные нарушения при использовании государственного (муниципального) имущества, не отнесенные к основным группам нарушений, — 1 миллион 603,4 тысячи сомов;
  • искажение бухгалтерской и иной отчетности — 1 миллион 172,7 тысячи сомов;
  • несоблюдение требований законодательства по учету командировочных расходов — 2,5 тысячи сомов;
  • нарушения по учету дебиторской задолженности — 250 тысяч сомов;
  • несоблюдение порядка работы с денежной наличностью и ведения кассовых операций — 111,6 тысячи сомов.

Материалы по аудиту деятельности МП «Машино-тракторная станция «Жаны-Алыш» переданы в прокуратуру Чуйской области для дачи правовой оценки.

Во все проверенные органы местного самоуправления Кеминского района Чуйской области направлены предписания для устранения выявленных финансовых нарушений и недостатков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/292958/
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