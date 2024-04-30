Финансовые нарушения на 52,5 миллиона сомов выявили в Кеминском районе

В местных бюджетах Кеминского района за 2022 год выявили финансовые нарушения на 52 миллиона 495,1 тысячи сомов. Об этом сообщили в Счетной палате.

По результатам аудитов в Кеминском районе Чуйской области выявлены финансовые нарушения:

несоответствие доходной части проекта бюджета требованиям бюджетного законодательства — 7 миллионов 739,2 тысячи сомов;

неперечисление средств в соответствующие бюджеты бюджетной системы КР — 344,4 тысячи сомов;

прочие нарушения при использовании средств на капитальные вложения и выполнении строительных работ — 7 миллионов 807,7 тысячи сомов;

сверхнормативные расходы по оплате труда работников и другим выплатам в денежной форме — 937,2 тысячи сомов;

сверхнормативные расходы по прочим расходам и ТМЦ — 4 миллиона 954,5 тысячи сомов;

сверхнормативные запасы ТМЦ и средства в расчетах — 549,4 тысячи сомов;

выдача авансов под отчет с нарушениями требований ведения бухгалтерского учета — 55,6 тысячи сомов;

переплаты и неположенные выплаты — 3 миллиона 370,2 тысячи сомов;

расходование средств на исполнение судебных исков в случаях, когда причиной обращения в суд явилось действие (бездействие) должностного лица учреждения, — 3 миллиона 730,2 тысячи сомов;

нарушение порядка оприходования основных средств, нарушения в начислении износа основных средств и нематериальных активов. Наличие неучтенного, не оприходованного в установленном порядке государственного (муниципального) имущества — 271,8 тысячи сомов;

недостача (порча, утеря, хищение) государственного (муниципального) имущества и государственных денежных средств — 173,3 тысячи сомов;

неправомерное списание государственного (муниципального) имущества и списание ТМЦ и имущества без подтверждающих документов — 2 миллиона 279,1 тысячи сомов;

отсутствие контроля и непринятие мер по обеспечению своевременного перечисления арендной платы в бюджет — 7 миллионов 797,4 тысячи сомов;

несоблюдение условий договора аренды при предоставлении в аренду государственного (муниципального) имущества — 100,7 тысячи сомов;

иные нарушения при использовании государственного (муниципального) имущества, не отнесенные к основным группам нарушений, — 1 миллион 603,4 тысячи сомов;

искажение бухгалтерской и иной отчетности — 1 миллион 172,7 тысячи сомов;

несоблюдение требований законодательства по учету командировочных расходов — 2,5 тысячи сомов;

нарушения по учету дебиторской задолженности — 250 тысяч сомов;

несоблюдение порядка работы с денежной наличностью и ведения кассовых операций — 111,6 тысячи сомов.

Материалы по аудиту деятельности МП «Машино-тракторная станция «Жаны-Алыш» переданы в прокуратуру Чуйской области для дачи правовой оценки.

Во все проверенные органы местного самоуправления Кеминского района Чуйской области направлены предписания для устранения выявленных финансовых нарушений и недостатков.