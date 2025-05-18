В Кыргызстане при сплаве по реке Нарын погиб гражданин России

В Кыргызстане при сплаве по горной реке погиб гражданин России Сергей Молодцов. Об этом сообщает RZN.info.

Фото со страницы Нины Якуниной в «ВК» . В Кыргызстане при сплаве по горной реке погиб гражданин России Сергей Молодцов

Уточняется, что мужчина погиб 10 мая во время водного похода по реке Нарын.

Ранее Сергей Молодцов состоял в Федерации рафтинга города Рязани. В 2010 году участвовал в экспедиции по реке Ченаб в Гималаях, где его группа заняла первое место. Представлял в 2012 году Россию на чемпионате мира по рафтингу среди ветеранов в Чехии и стал призером.