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В Кыргызстане при сплаве по реке Нарын погиб гражданин России

В Кыргызстане при сплаве по горной реке погиб гражданин России Сергей Молодцов. Об этом сообщает RZN.info.

со страницы Нины Якуниной в «ВК»
Фото со страницы Нины Якуниной в «ВК» . В Кыргызстане при сплаве по горной реке погиб гражданин России Сергей Молодцов

Уточняется, что мужчина погиб 10 мая во время водного похода по реке Нарын.

Ранее Сергей Молодцов состоял в Федерации рафтинга города Рязани. В 2010 году участвовал в экспедиции по реке Ченаб в Гималаях, где его группа заняла первое место. Представлял в 2012 году Россию на чемпионате мира по рафтингу среди ветеранов в Чехии и стал призером.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329479/
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