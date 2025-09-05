Подписан протокол подготовки строительства нового моста через реку Нарын на дороге Бишкек — Ош. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Заместитель министра Бекназар Базаралиев вместе с постоянным представителем Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Нисигато Котаро подписал первоначальный протокол обсуждения подготовки проекта по строительству моста через реку Нарын на автодороге Бишкек — Ош.

Отмечается, что проект направлен на улучшение транспортного сообщения и обеспечение безопасного движения за счет строительства моста на 315-м километре трассы, который впервые построен в 1974 году и требовал реконструкции. Минтранс принял решение о строительстве нового моста рядом со старым.