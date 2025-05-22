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Общество

Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова отправился с гастролями в Рязань

В Рязань в рамках всероссийской программы «Большие гастроли» приехал Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова из Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

из интернета
Фото из интернета. Рязанский театр драмы

По ее данным, с 21 по 25 мая артисты театра выступят в Рязанском театре драмы. В программе постановки «Пиковая дама», «Куклы» по мотивам пьесы «Сеньор Пигмалион» Хасинто Грау, «Три сестры» и «Вий». Посетить спектакли можно по «Пушкинской карте».

  • Возрастное ограничение постановки «Пиковая дама» — 18+.
  • Возрастное ограничение спектаклей «Куклы» и «Вий» — 12+.
  • Возрастное ограничение «Три сестры» — 16+.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329952/
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