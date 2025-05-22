Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова отправился с гастролями в Рязань

В Рязань в рамках всероссийской программы «Большие гастроли» приехал Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова из Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
По ее данным, с 21 по 25 мая артисты театра выступят в Рязанском театре драмы. В программе постановки «Пиковая дама», «Куклы» по мотивам пьесы «Сеньор Пигмалион» Хасинто Грау, «Три сестры» и «Вий». Посетить спектакли можно по «Пушкинской карте».
- Возрастное ограничение постановки «Пиковая дама» — 18+.
- Возрастное ограничение спектаклей «Куклы» и «Вий» — 12+.
- Возрастное ограничение «Три сестры» — 16+.