В Кыргызстане на могиле Героя Советского Союза установили новый памятник

В Кыргызстане на могиле Героя Советского Союза Петра Сидорова установили новый памятник. Деньги на него собрали депутаты Думы Сасовского округа Рязанской области России.

Сержант Петр Петрович Сидоров родился в селе Малое Хреново в Сасовском районе в 1926 году. С 1943-го служил на фронте, где, будучи огнеметчиком, проявил мужество и героизм при штурме Берлина. Последние годы жизни провел в Киргизской ССР. Скончался в 1972 году.

Председатель Думы Сасовского округа Геннадий Манухин рассказал, что на заседании глава округа Евгения Рубцова сообщила, что поступила информация из Кыргызстана о запущенном состоянии могилы Героя Советского Союза, и для ее благоустройства требуются средства.

Депутаты оперативно собрали 2/3 необходимой суммы, а оставшуюся часть добавил депутат Рязанской областной думы Владимир Рожков.