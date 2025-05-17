Новые ПОМ с жильем для сотрудников начали строить в Бостери и Корумду

В Тюпском и Иссык-Кульском районах начали строить новые здания айыльных отделений милиции (ПОМ) с жильем для сотрудников. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

В Корумду состоялась церемония закладки капсулы двухэтажного здания милиции, которое будет соответствовать современным стандартам и включать служебное жилье для сотрудников.

Аналогичное строительство начали и в селе Бостери Иссык-Кульского района, где запланировано возведение пятиэтажного здания отделения милиции. В нем предусмотрены помещения для временного проживания сотрудников, находящихся в командировке, и служебное жилье для постоянного состава.

Ожидается, что реализация проекта позволит значительно улучшить условия труда сотрудников милиции и повысить качество услуг, предоставляемых гражданам.

Проект реализуют в рамках перехода к сервисной модели правоохранительной деятельности, повышения прозрачности, доступности и качества предоставляемых услуг, укрепления доверия граждан к милиции.