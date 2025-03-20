Прикрываясь связями в ГКНБ, мужчина вымогал у бизнесмена $1 миллион

Задержан мужчина, вымогавший $1 миллион у предпринимателя, прикрываясь связями с руководством ГКНБ. Об этом сообщает пресс-центр спецслужб.

По его данным, Ю.Дж.А. получил у одного из представителей предпринимательства $800 тысяч за прекращение международного розыска и уголовного преследования по материалам досудебного производства по факту легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем лидером ОПГ Камчыбеком Асанбеком (Камчи Кольбаев) и аффилированными лицами.

По результатам следственно-оперативных мероприятий Ю.Дж.А. задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.