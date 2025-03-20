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Происшествия

В Таласе задержан парень. Грозился выложить интимные фото девочки

Правоохранители задержали 17-летнего парня, администратора Telegram-канала и Instagram-странички, по подозрению в вымогательстве денег. Об этом 24.kg сообщили в УВД Таласской области. 

Как отмечается, 11 марта в УВД Таласской области обратилась женщина, которая просила принять меры в отношении неизвестного, писавшего ей в Telegram-мессенджере. Он требовал у нее деньги, в противном случае грозил выложить в один из местных популярных Telegram-каналов и Instagram-страничку фото интимной близости ее 15-летней дочери с парнем.

Возбудили дело по статье «Вымогательство» УК КР.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался житель Таласа 17-летний Б.У., администратор этих интернет-ресурсов. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323499/
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