Гражданского активиста задержали на Иссык-Куле по подозрению в вымогательстве

Сотрудники ГКНБ задержали гражданского активиста, члена общественного объединения «Эко Мир». Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

По его данным, задержанный М.Н. якобы инициировал заявления в вышестоящие инстанции и запугивал работников государственных органов Иссык-Кульской области и вымогал у них деньги за прекращение проверок.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что М.Н. во избежание задержания правоохранительными органами организовал схему по получению вымогаемых средств посредством нескольких мобильных кошельков.











Госкомитет призывает граждан, пострадавших от действий гражданина М.Н., обратиться по телефонам доверия: 0312660475, 0312626504.