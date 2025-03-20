Гражданского активиста задержали на Иссык-Куле по подозрению в вымогательстве

Сотрудники ГКНБ задержали гражданского активиста, члена общественного объединения «Эко Мир». Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.
По его данным, задержанный М.Н. якобы инициировал заявления в вышестоящие инстанции и запугивал работников государственных органов Иссык-Кульской области и вымогал у них деньги за прекращение проверок.
В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что М.Н. во избежание задержания правоохранительными органами организовал схему по получению вымогаемых средств посредством нескольких мобильных кошельков.
Он водворен в СИЗО № 23 Каракола.
Госкомитет призывает граждан, пострадавших от действий гражданина М.Н., обратиться по телефонам доверия: 0312660475, 0312626504.