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Происшествия

В Бишкеке женщина обвинила мужа в том, что он несколько раз ударил ее ножом

Правоохранители задержали 43-летнего мужчину по подозрению в истязании своей жены. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района столицы. 

26 февраля в милицию обратилась К.И. с просьбой принять меры в отношении супруга, 43-летнего Х.А.,который систематически избивает ее, а в тот день примерно в 18.00, после очередного избиения, несколько раз ударил ее ножом. Возбуждено дело по статье «Истязание» УК КР. Правоохранители установили, что гражданин Х.А. ранее привлекался за семейное насилие. Его задержали и водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

В милиции отметили, что каждый факт семейного насилия на контроле у руководства. В связи с этим УВД Свердловского района напоминает, что за систематическое семейное насилие предусмотрена мера пресечения в виде лишения свободы от трех до пяти лет согласно Уголовному кодексу Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322310/
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