В Бишкеке задержан подозреваемый в краже золота из квартиры

Правоохранители задержали 22-летнего парня по подозрению в краже золотых украшений из квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

Отмечается, что 3 марта примерно в 7.45 неизвестный проник в одну из квартир в микрорайоне «Джал», где украл золотые украшения. Общий ущерб составил 60 тысяч 250 сомов. Возбуждено дело по статье «Кража» УК КР.

Оперативникам удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 22-летний К.А., в отношении которого Ленинский районный суд избрал меру пресечения в виде наблюдения при помощи электронного браслета.

Правоохранители устанавливают его причастность к другим аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.