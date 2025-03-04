Бомбу в аэропорту «Манас» не нашли. Милиция ищет сообщившего о взрывчатке

Сообщение о заложенной бомбе в аэропорту «Манас» не подтвердилось, воздушная гавань работает в штатном режиме. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

По его данным, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГУВД региона и ОВД Сокулукского района.

«Территорию аэропорта оцепили, всех эвакуировали. Сотрудники милиции и ГКНБ провели необходимые следственно-оперативные мероприятия, на месте работала группа саперов. Они бомбу не нашли. Задержек рейсов по прилету и вылетов не было, в настоящее время оцепление снято», — говорится в сообщении.

В ГУВД добавили, что устанавливается личность злоумышленников, сообщивших о взрывном устройстве.

Напомним, в редакцию 24.kg поступили письма о планируемых взрывах в аэропорту и ТЦ Asia Mall, а также в головном офисе одного из банков. На почту поступило три письма, в которых неизвестный заявил о бомбах. Сообщения переданы в милицию.