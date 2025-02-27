Из-за пранка подростков вся столичная милиция искала похищенную девушку

В Бишкеке двое подростков сообщили в милицию о том, что неизвестные похитили 17-летнюю девушку, но вызов не подтвердился. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района столицы.

По ее данным, 23 февраля примерно в 20.45 на пульт «102» поступило сообщение, что неизвестные похитили 17-летнюю С. на авто без номеров. По городу ввели план «Перехват», ориентировав на поиски весь районный и столичный личный состав милиции.

Когда сотрудники Свердловского УВД выехали по месту происшествия, оказалось, что девушки так пошутили. Факт зарегистрирован в журнале учета информации и начата доследственная проверка.

17-летнюю Ш.С. и 18-летнюю А.У. доставили в следственную службу УВД Свердловского района и допросили в присутствии законных представителей. С ними провели профилактическую беседу.