Факты хищения в особо крупных размерах выявлены в Министерстве обороны. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

В свою очередь, по данным Генпрокуратуры, в одной из воинских частей прошла совместная проверка с управлением военной контрразведки ГКНБ и Военной прокуратурой Бишкекского гарнизона. Установлено, что должностные лица незаконно присвоили материальные средства на сумму 1 миллион 297 тысяч 122 сома.

Возбуждено уголовное дело по статье 210 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР.

Расследование ведет Военная прокуратура Бишкекского гарнизона.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГКНБ совместно с военными контрразведчиками задержали несколько военнослужащих Министерства обороны.

Число подозреваемых, их имена, фамилии, звания, должности, а также на какое государство они работали, не разглашаются.