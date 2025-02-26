08:50
USD 87.45
EUR 91.56
RUB 1.00
Происшествия

Факты хищения в особо крупных размерах выявлены в Министерстве обороны

Факты хищения в особо крупных размерах выявлены в Министерстве обороны. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

В свою очередь, по данным Генпрокуратуры, в одной из воинских частей прошла совместная проверка с управлением военной контрразведки ГКНБ и Военной прокуратурой Бишкекского гарнизона. Установлено, что должностные лица незаконно присвоили материальные средства на сумму 1 миллион 297 тысяч 122 сома.

Возбуждено уголовное дело по статье 210 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР.

Расследование ведет Военная прокуратура Бишкекского гарнизона.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГКНБ совместно с военными контрразведчиками задержали несколько военнослужащих Министерства обороны.

Число подозреваемых, их имена, фамилии, звания, должности, а также на какое государство они работали, не разглашаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321082/
просмотров: 413
Версия для печати
Материалы по теме
Контрразведка и ГКНБ задержали несколько военнослужащих — Минобороны
В НТРК опровергли информацию о присвоении крупной суммы денег руководством
Фиктивные работы: прокуратура выявила махинации при строительстве школы
Товарно-материальные ценности присвоили в одном из подразделений Минобороны
Владимир Шадыканов назначен заместителем министра обороны
Министерство обороны подвело итоги года. Какими они были
Подготовку к 80-летию Победы в ВОВ обсудили министры обороны стран СНГ
Инцидент в Нацгвардии. В Минобороны прокомментировали ситуацию
В Бишкеке КамАЗ Минобороны протаранил легковушку. Есть пострадавшие
Министры обороны Кыргызстана и Азербайджана договорились о развитии партнерства
Популярные новости
В&nbsp;Токмаке в&nbsp;спальной комнате своего дома найден повешенным ученик школы &#8470;&nbsp;2 В Токмаке в спальной комнате своего дома найден повешенным ученик школы № 2
Массовая драка со&nbsp;стрельбой произошла в&nbsp;ночном клубе Бишкека. Задержаны двое Массовая драка со стрельбой произошла в ночном клубе Бишкека. Задержаны двое
Экс-депутат и&nbsp;члены &laquo;Жети дубан&raquo; задержаны за&nbsp;подготовку массовых беспорядков Экс-депутат и члены «Жети дубан» задержаны за подготовку массовых беспорядков
Тушить пожар на&nbsp;&laquo;Кудайбергене&raquo; мешали припаркованные авто. Видео с&nbsp;дрона Тушить пожар на «Кудайбергене» мешали припаркованные авто. Видео с дрона
Бизнес
Регистрация ИП&nbsp;онлайн с&nbsp;MBusiness&nbsp;&mdash; без очередей и&nbsp;лишних шагов Регистрация ИП онлайн с MBusiness — без очередей и лишних шагов
MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; объявили победителей второго этапа совместной акции MegaPay и «Элкарт» объявили победителей второго этапа совместной акции
&laquo;Твой билет на&nbsp;финал УЕФА в&nbsp;Мюнхен&raquo;: акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; «Твой билет на финал УЕФА в Мюнхен»: акция от «Элдик Банка»
Кредиты под 10&nbsp;процентов на&nbsp;развитие сельского хозяйства от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Кредиты под 10 процентов на развитие сельского хозяйства от «Элдик Банка»
26 февраля, среда
08:44
Очередной суицид. В селе Буденовка повесился 17-летний школьник Очередной суицид. В селе Буденовка повесился 17-летний...
08:32
В Кыргызстан с визитом прибыл глава МИД Туркменистана
08:15
Факты хищения в особо крупных размерах выявлены в Министерстве обороны
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 февраля, вторник
23:40
Xiaomi выпустит первый в истории компании ноутбук с искусственным интеллектом
23:23
В городе Ош задержаны женщины за контрабанду лекарств в Узбекистан
23:01
В России находится около 800 тысяч несовершеннолетних детей мигрантов — МВД РФ
22:36
Борцовская лига Поддубного. Кыргызстанец Акжол Махмудов победил француза
22:33
В Африке мужчина без пениса просидел в тюрьме строгого режима за изнасилование