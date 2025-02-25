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Происшествия

В Бишкеке задержан таксист по подозрению в изнасиловании клиентки

Правоохранители задержали 23-летнего парня по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

21 февраля примерно в 22.36 в милицию обратился Н.Т. с просьбой принять меры в отношении таксиста, который в тот же вечер, примерно в 21.30, изнасиловал его 26-летнюю сестру и скрылся.

Возбуждено дело по статье «Изнасилование» УК КР.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний К.Э., которого водворили в ИВС. Следствие установило, что подозреваемый проживает в Бишкеке и подрабатывает водителем такси.

«Согласно имеющимся данным, таксист довез клиентку до места назначения, а на обратном пути совершил преступление в отношении нее», — говорится в сообщении.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Назначены экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321052/
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